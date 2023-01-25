Власть 25 января 2023, 19:08 Историк Борис Долгов рассказал, что судьбу Турции в НАТО решат майские выборы

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После майских выборов станет окончательно ясно, останется ли Турция в НАТО или выйдет из альянса. Об этом сайту Pravda.ru рассказал ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, историк Борис Долгов.

По его мнению, пока рано говорить о выходе Турции из НАТО. Но исключать такую возможность тоже нельзя. Особенно после обострения отношений со Швецией после сожжения в Стокгольме Корана и чучела Эрдогана.

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«Все это предполагает серьезное снижение доверия Турции к НАТО. Я все-таки думаю, что сейчас Анкара не пойдет на заморозку своего членства в альянсе, хотя это возможно. Но нужно иметь в виду, что в мае в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. От них будет зависеть внутренняя и внешняя политика страны», — отметил Борис Долгов.