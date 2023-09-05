Важное 05 сентября 2023, 15:53 Историю Второй мировой войны захотели переписать в Европе — Путин Президент Путин: итоги Второй мировой войны пытаются переписать РИА «Новости»

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Многие в Европе забыли итоги Второй мировой войны, они пытаются переписать историю. Им отшибло и память, и совесть. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного совета «Победа», сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что открытый показ архивных материалов является хорошим ответом тем, «кто сегодня воюет с прошлым» и осознанно, ради своих личных амбиций и конъюнктуры «перевирает историю».

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«Есть представители этого движения, мягко говоря, в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память и совесть», — сказал российский лидер.

По его словам, отношение к связанным с предпосылками начала Второй мировой войны событиям, ее ходу и результатам дают понимание современных процессов. Глава государства отметил, что нацизм в 1945 году повергли, но не истребили до конца. Сейчас он, в частности, проявляется в антисемитизме и русофобии.

Путин добавил, что прямая пропаганда нацизма, героизация нацистских преступников в странах Балтии, на Украине «стали нормой, будто и не было Нюрнберга».