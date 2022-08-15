Чтобы оставаться сильными, нужно продолжать быть вместе. Этому учит тысячелетняя история России, заявил глава государства Владимир Путин. С такими словами он обратился к участникам фестиваля «Таврида.Арт».

Четвертый фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в бухте Капсель в Крыму. Как отметил президент, в этом году к команде мероприятия присоединились ребята из освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России», — подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что ребята поддерживают солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе своими творческими достижениями. Лидер страны поблагодарил участников фестиваля за это.

«Мы знаем, что любые сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы — именно такие», — заявил Путин.

Президент пожелал ребятам обрести новых друзей на «Тавриде», а также покорить новые вершины мастерства.