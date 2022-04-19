РФ приложит все усилия для уничтожения нацизма во всем мире. Главным оружием станет историческая правда, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова опубликовал ТАСС.

Кириенко рассказал о планах РФ повторить успешную борьбу с нацизмом во время выступления на открытии I Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!». Он напомнил, что в XX веке нацизм уже был низвергнут СССР, правопреемницей которого стала Россия.

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову. Не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал он.

Также Кириенко удивился тому, что эта форма экстремизма вновь набирает популярность во всем мире. В качестве примера он привел действия Meta*, которая разрешила негативные высказывания в адрес россиян.

«Еще 10 лет назад, даже пять лет назад трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. <…> Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta* говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно», — сказал Кириенко.

Также он зачитал послание президента РФ Владимира Путина к участникам форума. Российский лидер подчеркнул важность исторической правды для всех поколений россиян и призвал искать вдохновение в подвигах предков.

* Корпорация Metа признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.