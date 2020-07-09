Источник: по делу Фургала в Хабаровске задержаны депутаты ЛДПР

Агентство уточнило, что речь идет о Сергее Кузнецове и Дмитрии Козлове. Их заподозрили в мошенничестве.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля около его дома в Хабаровске. Его подозревают в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов. Речь идет о случаях, которые произошли в 2004–2005 годах.

Губернатора уже доставили в Москву. По данным РИА «Новости», его уже привезли в Следственный комитет.

Фургал также является членом ЛДПР. Руководитель партии Владимир Жириновский уже прокомментировал задержание политика. Жириновский заявил, что вся фракция ЛДПР может уйти из Госдумы в знак протеста против разворачивающихся событий.

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к „Лефортову“ и стоять там, пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — сказал Владимир Вольфович.