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    09 июля 2020, 14:32

    Источник: по делу Фургала в Хабаровске задержаны депутаты ЛДПР

    Наза Салех Захи

    Два представителя ЛДПР в думе Хабаровского края задержаны по делу губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
    Источник: по делу Фургала в Хабаровске задержаны депутаты ЛДПР

    Агентство уточнило, что речь идет о Сергее Кузнецове и Дмитрии Козлове. Их заподозрили в мошенничестве.

    Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля около его дома в Хабаровске. Его подозревают в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов. Речь идет о случаях, которые произошли в 2004–2005 годах.

    Губернатора уже доставили в Москву. По данным РИА «Новости», его уже привезли в Следственный комитет.

    Фургал также является членом ЛДПР. Руководитель партии Владимир Жириновский уже прокомментировал задержание политика. Жириновский заявил, что вся фракция ЛДПР может уйти из Госдумы в знак протеста против разворачивающихся событий.

    «Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к „Лефортову“ и стоять там, пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — сказал Владимир Вольфович.