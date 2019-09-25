Источник: Лавров очень кратко поговорил с Зеленским
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что контакт был очень кратким.
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Лавров и Зеленский поговорили во время приема, который организовал президент США Дональд Трамп в честь коллег, участвующих в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Сообщается, что глава МИД России обсудил с Владимиром Зеленским «ситуацию вокруг российско-украинских отношений».
Сергей Лавров является главой российской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. У него запланировано выступление перед другими участниками. Оно состоится 27 сентября.