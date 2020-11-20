Отвечая на вопрос о том, не сможет ли Россия испортить отношения с США, президент РФ Владимир Путин заявил, что это невозможно. Он и раньше весьма сдержанно оценивал отношения между странами.

Свое мнение глава государства высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — сказал Путин.

В интервью агентству ТАСС Владимир Путин уже говорил, что оценивает двусторонние отношения Москвы и Вашингтона «где-то между двойкой и тройкой». Но из-за сотрудничества в области борьбы с терроризмом — «ближе к тройке». Президент напомнил о проблемах с продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и падении товарооборота между странами.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняли законопроект, запрещающий восстановление России на встречах «Группы семи» (G7) до тех пор, пока она не научится «уважать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократических обществ».