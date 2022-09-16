Использование в рекламе образов, связанных с победой в ВОВ, предложили запретить в Госдуме | 360°

Власть 16 сентября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber Использование в рекламе образов, связанных с победой в ВОВ, предложили запретить в Госдуме

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Председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская заявила о необходимости запрета использования в рекламе художественных образов, которые связаны с победой в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«У меня накопилась целая прискорбная коллекция: „Родина-мать зовет на распродажу“, „Родина-мать зовет танцевать“, „Родина-мать спрашивает, поменял ли ты резину“ — и так далее», — рассказала Ямпольская.

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По ее словам, это «кощунство, недопустимое в нашем обществе». В связи с этим Ямпольская начала готовить законопроект, который будет направлен на борьбу с «явным неуважением» к образам Победы.

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