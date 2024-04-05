Власть 05 апреля 2024, 13:33 Исполнять обязанности Чибиса временно будет Аксенова Надежда Аксенова станет исполняющим обязанности главы Мурманской области РИА «Новости»

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Обязанности главы Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение после нападения, будет выполнять его заместитель Надежда Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову», — передали в администрации.

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Неизвестный напал на губернатора Мурманской области после встречи с жителями Апатитов. Злоумышленник с ножом набросился на главу региона, когда тот выходил из дома культуры.

Подозреваемого задержали. Мужчина заявил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса. Как стало известно «360», перед преступлением нападавший ходил к врачу. По словам матери подозреваемого, его поведение не вызывало опасений.

Ранее Следком России показал видео с места, где произошло нападение на губернатора Андрея Чибиса. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела.