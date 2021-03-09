Исполняющим обязанности мэра Якутска назначили Романа Сорокина

Романа Сорокина назначили исполняющим обязанности главы Якутска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы города Алексея Толстякова.

По данным портала «Политика сегодня», к исполнению обязанностей Сорокин приступил со вторника.

«С 9 марта исполняющим обязанности главы столицы региона назначен (первый заместитель главы города — примечание ред.) Роман Сорокин — в связи с отпуском Евгения Григорьева, который участвует в выборах мэра города Якутска», — сообщили в пресс-службе.