Власть 31 декабря 2023, 00:34 Исполнителей теракта в Белгороде вычислят — Мирошник Посол МИД Мирошник: РФ вычислит исполнителей теракта в Белгороде РИА «Новости»

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Россия вычислит исполнителей теракта в Белгороде. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мирошник отметил, что в России понимают, чья это зона ответственности и кто командовал подразделением, стрелявшим по Белгороду.

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«Требуется небольшое количество времени, чтобы это просчитать и уточнить, <…> выяснить, кто командир подразделения, кто командовал расчетом, кто давал предписания — вот это все можно и нужно будет высчитать и назвать фамилии», — заявил Мирошник.

Отсутствие реакции Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на события в Белгороде назвали позором. Политическую ангажированность УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя невозможно скрывать.