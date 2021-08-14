Исполнили долг до конца. Погибших при крушении Бе-200 россиян представят к госнаградам

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу наградить военнослужащих, которые погибли при крушении пожарного самолет Бе-200. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент отметил, что погибшие боролись с пожарами, защищая людей. Они до конца исполняли свой долг, подчеркнул Путин.

Также он выразил соболезнование родственником погибших.

«Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — сказал Путин.

Кроме того, он отправил телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в которой также выразил соболезнования по поводу гибели турецких граждан.

В самолете Бе-200, который потерпел крушение в Турции, находились пять российских военнослужащих и три гражданина Турции. Все они погибли.

По данным Минобороны России, российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Чтобы выяснить точную причину происшествия, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Российские власти также направили в страну пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.