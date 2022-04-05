Исполнение антироссийских санкций в РФ отнесут к тяжким преступлениям

Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за исполнение введенных западными странами санкций против РФ. Подобные действия хотят отнести к категории тяжких преступлений.

Предполагается, что ответственность возложат на руководителей коммерческих или других организаций, сообщили «Известия».

Инициатором проекта стал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, которого поддержали ряд сенаторов и депутатов. Первый зампред комитета Ирина Панькина пояснила ТАСС, что исполнение антироссийских санкций отнесут к категории тяжких преступлений.

«Проектируемый состав будет относиться к категории тяжких преступлений, что влечет за собой целый комплекс юридических последствий», — сказала она.

Авторы законопроекта предлагают в рамках документа дополнить статью УК РФ «Злоупотребление полномочиями». За действия руководителей в целях следования санкциям предполагают назначать штраф до миллиона рублей или лишать свободы на срок до 10 лет. Нарушивших закон также хотят лишить возможности заниматься определенные должности или профессиональной деятельностью на срок до трех лет.