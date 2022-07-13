Исламский банкинг без процентных доходов могут легализовать в России

Депутаты Госдумы могут в ближайшее время узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, рассказал «Коммерсанту» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что законопроект могут внести в нижнюю палату до конца недели.

Издание ознакомилось с текстом проектов. Вести такую деятельность смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Надзор над ними будет осуществлять ЦБ.

«Сейчас документы разосланы на согласование, а рассматриваться законы будут уже в осеннюю сессию», — заявил Анатолий Аксаков.

Исламский банкинг, исходя из законопроектов, подразумевает финансирование, предоставляя займы гражданам и компаниям, не взимая вознаграждения, а также предоставление поручительств.

Российские банки после ухода американских компаний начали переход на китайские банкоматы. Такой вариант уже изучают в ВТБ, УБРиР и «Зените».