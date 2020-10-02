Исламовед объяснил, как реакция НАТО на войну в Карабахе навредит РФ

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов сделал прогноз по реакции НАТО на военные действия в Нагорном Карабахе.

Организация может выступить как миротворец в этом конфликте по просьбе Турции. По мнению специалиста, это может обернуться новыми санкциями для России, информирует сайт URA.ru.

«Турция вполне может потребовать, чтобы союзники по НАТО определились с позицией в конфликте и активнее вмешивались. В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это не выгодно России», — подчеркнул Исламовед.

По его мнению, при таком развитии событий между РФ и странами НАТО вновь появятся противоречия. Как считает Ярлыкапов, это приведет к новому обмену санкциями. Эксперт заявил, что активное военное вмешательство войск НАТО в карабахскую войну маловероятно.