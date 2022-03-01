Вице-мэр Владивостока Азат Ислаев ушел с поста. Политик сделал это для того, чтобы стать вице-губернатором одного из российских субъектов. Такая информация появилась сегодня, 1 марта, в ходе еженедельного аппаратного совещания. Об этом сообщила «Политика сегодня».

На данный момент информации о том, в каком регионе мужчина планирует занять должность, не поступало. Скорее всего он отправиться в Нижневартовск или Нефтеюганск.

Политик занял пост вице-мэра 9 января 2020 года. Он курировал сферу туризма, инвестиций и городской среды.