«Искренность в торговле?»: Пушков высмеял обидевшегося на США из-за цен на газ Макрона | 360°

Власть 23 октября 2022, 02:06 «Искренность в торговле?»: Пушков высмеял обидевшегося на США из-за цен на газ Макрона Сенатора Пушкова удивили обвинения Макрона в адрес США из-за высоких цен на газ РИА "Новости"

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Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале посмеялся над президентом Франции Эммануэлем Макроном, который негативно высказался в адрес Вашингтона. Его не удовлетворил тот факт, что энергоресурсы продаются по завышенным ценам.

По словам Макрона газ стоит на рынке США намного дешевле, чем на европейском. Французский лидер обвинил американскую администрацию в неискренности и двойных стандартах. Резидент Елисейского дворца намерен поднять этот вопрос в ходе визита в США в декабре.

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Пушков считает, что Макрону не стоит удивляться, поскольку это капиталистический мир. Никакой солидарности западные страны не придерживаются, если это касается вопросов экономики.

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«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?» — написал сенатор.

Политик предупредил, что Вашингтон все делает «искренне»: давит на Европу, вытесняет ее товары с американских рынков, а затем продает дорогой сжиженный газ. Пушков подчеркнул — Макрон должен быть в курсе такой политики Белого дома.

Ранее президент Франции возмутился из-за решения канцлера ФРГ Олафа Шольца о выделении финансирования на поддержку энергетической отрасли страны.