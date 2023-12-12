Эксклюзив 12 декабря 2023, 14:27 «Искренне этого хотел». Только Путин мог гарантировать благополучие Украины Захарова: единственным, кто мог гарантировать благополучие Украины, был Путин piqsels

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Единственным человеком, который мог гарантировать благополучие Украины, был президент России Владимир Путин. Те, кто становились лидерами Украины после развала СССР, в основном преследовали свои цели. Об этом в интервью «360» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если разобраться, то человеком, который действительно, по-настоящему гарантировал целостность Украины, ее будущее, ее развитие, добрососедские отношения и благополучие и искренне этого хотел, был президент нашей страны», — констатировала она.

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По словам дипломата, Путин семь лет делал все для того, чтобы реализовались Минские соглашения, но взамен получил «гримасы, огрызания и оскорбления» со стороны киевских деятелей.

«Трагедия Украины заключается в том, что за 30 лет ее суверенитета никто из стоявших у серьезной власти не был готов посвятить свою судьбу стране и народу. Все решали свои мелкие задачи: кто воровал, кто самоутверждался, но не было ни одного, кто сказал бы: „Я за Украину и ее народ, и я буду исходить из ее национальных интересов“», — посетовала Захарова.

Она призналась, что ей неинтересно, кто будет следующим украинским президентом.

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.