12 декабря 2023, 14:27
«Искренне этого хотел». Только Путин мог гарантировать благополучие Украины
Захарова: единственным, кто мог гарантировать благополучие Украины, был Путин
Единственным человеком, который мог гарантировать благополучие Украины, был президент России Владимир Путин. Те, кто становились лидерами Украины после развала СССР, в основном преследовали свои цели. Об этом в интервью «360» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если разобраться, то человеком, который действительно, по-настоящему гарантировал целостность Украины, ее будущее, ее развитие, добрососедские отношения и благополучие и искренне этого хотел, был президент нашей страны», — констатировала она.
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По словам дипломата, Путин семь лет делал все для того, чтобы реализовались Минские соглашения, но взамен получил «гримасы, огрызания и оскорбления» со стороны киевских деятелей.
«Трагедия Украины заключается в том, что за 30 лет ее суверенитета никто из стоявших у серьезной власти не был готов посвятить свою судьбу стране и народу. Все решали свои мелкие задачи: кто воровал, кто самоутверждался, но не было ни одного, кто сказал бы: „Я за Украину и ее народ, и я буду исходить из ее национальных интересов“», — посетовала Захарова.
Она призналась, что ей неинтересно, кто будет следующим украинским президентом.
Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.
Мария Захарова
Владимир Путин
Украина
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