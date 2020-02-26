Исинбаева не пришла на встречу с Путиным по поправкам в Конституцию

На прошлой встрече Исинбаева рассказала, что до включения в группу не читала основной закон страны, поскольку «не было повода, необходимости».

«Это очень важная книга, и читать ее нужно всем, — продолжила олимпийская чемпионка. — Узнала очень много интересного».

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков сказал на это, что если член рабочей группы не читал Конституцию, то это не понижает ее уровня, «наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом».

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день выпадет на среду, которую сделают выходным.

Елена Исинбаева — известная прыгунья с шестом. В 2004 и 2008 годах она завоевывала олимпийское золото, в 2012 году — бронзовую награду Игр. Также спортсменка несколько раз выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и в помещении.