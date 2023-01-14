Эксклюзив 14 января 2023, 01:06 «Ищет нишу правее президента». Медведев создал себе новый политический имидж Политолог Станкевич: зампред Совбеза ООН Медведев стал выразителем правых идей

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев находится в поиске политической ниши, заявил в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой политолог Сергей Станкевич. По его мнению, политик давно оставил либерализм в пользу правых идей.

Медведев в последнее время делает много ярких и хлестких заявлений. Западные СМИ задаются вопросом, почему он долгое время был в тени, а сейчас вышел на первый план. Станкевич считает, что это борьба со стороны Дмитрия Медведева за политическую нишу и переформатирование себя и своего имиджа.

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«До того у него был имидж некоторого системного либерала, модернизатора России. <…> Он давно оставил эти идеи, он уже отбросил оттенки либерализма и идеи модернизации. И он ищет себе нишу правее президента, правее Путина. Вот там, он считает, есть некое свободное пространство», — сказал политолог.

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Медведев стремится взять на себя роль выразителя и, может быть, в будущем лидера крайних военных радикалов, считает Станкевич.

По его словам, получается это у зампреда Совбеза не всегда удачно, но, вероятно, имеет определенные цели.

«Хотя, может быть, с учетом вот такой постмодернистской стилистики в современной российской политике, такой эпатаж, такие иногда даже абсурдистские вещи, которые он говорит, может быть, это средства привлечь внимание, расширить аудиторию, понравиться публике», — заключил собеседник «360».