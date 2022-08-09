«Иррациональность зашкаливает». Песков оценил призыв Зеленского изолировать Россию

Попытки изолировать Россию бесперспективны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв украинского лидера Зеленского закрыть россиянам въезд в западные страны.

«Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что у таких инициатив «не очень хороший душок, если не сказать большего». Подобные заявления позволяют себе страны, которые Россия признала недружественными, заметил Дмитрий Песков.

«В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран», — подчеркнул Песков.

Он выразил надежду на то, что те, кто выступал с такими инициативами, «опомнятся».