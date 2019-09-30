Иркутское правительство не подтвердило возможную отставку губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ходит на работу и планирует график мероприятий. О его возможной отставке в правительстве региона ничего не знают.

Расписание Левченко составлено на ближайшую неделю, уточнили для РИА «Новости» в пресс-службе правительства и губернатора Иркутской области.

Ранее в СМИ появились публикации, в которых шла речь о возможной досрочной отставке Сергея Левченко. Источник заявил, что иркутский губернатор может оставить свой пост уже этой осенью — во время «очередной ротации губернаторского корпуса».

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На его рейтинги, было отмечено в материале, отрицательно повлияла ситуация с паводком. Снизился у Левченко и уровень поддержки населением.

Сопартийцы отзываются о нем, как о человеке, «реально болеющем за происходящее в регионе».

Сергея Левченко избрали губернатором в 2015 году. Член КПРФ победил во втором туре выборов, на 15% опередив действующего главу региона Сергея Ерощенко. Полномочия иркутского губернатора истекают в 2020 году.