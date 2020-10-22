Иркутская область получит 1,3 млрд на жилье для пострадавших от наводнения

«Сегодня мы дополнительно направим более 1,3 миллиарда рублей на продолжение такой работы (по обеспечению жильем пострадавших от паводка в регионе — прим.), — заявил чиновник.

Средства пойдут на обеспечение пострадавших жильем и позволят привести в порядок поврежденные дома, отметил сайт RT.

В 2020 году правительство уже выделяло более трех миллиардов рублей на поддержку тех, кто потерял жилье из-за бедствия.

В июне 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Тогда погибли 26 человек, более 45 тысяч пострадали. Природная стихия снесла множество домов и построек, повредила 49 участков дорог и разрушила 22 моста.

В сентябре власти выделили из бюджета России четыре миллиарда рублей на строительство дамб на пострадавших от наводнения территориях.