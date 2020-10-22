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    22 октября 2020, 19:25

    Иркутская область получит 1,3 млрд на жилье для пострадавших от наводнения

    Алена Макаренко

    Правительство России направит 1,3 миллиарда рублей на жилье для пострадавших от наводнения, произошедшего в Иркутской области в 2019 году. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, его процитировало РИА «Новости».
    Иркутская область получит 1,3 млрд на жилье для пострадавших от наводнения

    «Сегодня мы дополнительно направим более 1,3 миллиарда рублей на продолжение такой работы (по обеспечению жильем пострадавших от паводка в регионе — прим.), — заявил чиновник.

    Средства пойдут на обеспечение пострадавших жильем и позволят привести в порядок поврежденные дома, отметил сайт RT.

    В 2020 году правительство уже выделяло более трех миллиардов рублей на поддержку тех, кто потерял жилье из-за бедствия.

    В июне 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Тогда погибли 26 человек, более 45 тысяч пострадали. Природная стихия снесла множество домов и построек, повредила 49 участков дорог и разрушила 22 моста.

    В сентябре власти выделили из бюджета России четыре миллиарда рублей на строительство дамб на пострадавших от наводнения территориях.