По словам российского лидера, идея такой встречи на высшем уровне возникла давно, но требовалась серьезная работа для ее организации. Главной целью форума российский президент назвал развитие взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями — в числе российских внешнеполитических приоритетов.

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«Ожидаем, что в Сочи наши африканские коллеги, представители деловых кругов, привезут солидный пакет предложений, направленных на расширение двусторонних отношений. А руководители африканских региональных организаций поделятся соображениями, как нам сообща развивать многостороннее сотрудничество», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что у России есть и свои предложения для наращивания связей с африканскими государствами. По итогам саммита участники зафиксируют все договоренности в итоговой декларации и определят механизмы их реализации. В частности он отметил, что в процессе подготовки и реализации находятся инвестиционные проекты с российским участием. Их суммы достигают нескольких миллиардов долларов и рассчитаны они на пять лет.

«Ресурсы и у России, и у отечественных компаний солидные. В свою очередь, ожидаем, что наши партнеры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат», — отметил российский лидер.

Владимир Путин выразил уверенность, что саммит пройдет вполне успешно. Сегодня связи между Россией и странами Африки находятся на подъеме. Продолжается диалог по вопросам глобальной безопасности, растет уровень взаимной торговли. Наша страна вместе со всем миром помогает странам африканского континента решить вопрос внешних долгов.

«Этим далеко не исчерпывается повестка нашего сотрудничества. Африканские партнеры видят и ценят, что внешняя политика России, в том числе применительно к континенту, носит конструктивный характер», — отметил Владимир Путин.

Он пояснил, что Россия постоянно выступает и поддерживает стремление африканских государств проводить независимую политику и определять свое будущее самим. При этом наша страна не предлагает кабальные условия под маской совместных проектов развития и не навязывает свою позицию.

«Мы уважаем предложенный самими африканцами принцип «африканским проблемам — африканские решения», — сказал российский лидер.