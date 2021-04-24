Инвалиды получат помощь через электронный сертификат

Инвалиды получат средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Запуск государственной информационной системы утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Информация опубликована на сайте правительства РФ.

«Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Такую возможность обеспечит запуск государственной информационной системы», — говорится в сообщении.

Государственная информационная система заметно упростит процесс получения средств реабилитации.

В новой системе будут собраны все данные о средствах реабилитации для льготников. Эту платформу синхронизируют с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) и порталом госуслуг. Данным сервисом можно будет воспользоваться с октября 2021 года.

Электронный сертификат привяжут к карте «Мир», на которую власти положат определенную сумму. На эти средства можно будет купить ряд товаров из перечня, который будет выложен на сайте государственной информационной системы.

Россияне будут вправе отказаться от сертификата и получать средства реабилитации как прежде, то есть забирать их в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно и после получать компенсацию.

В ближайшие годы кабмин намерен распространить практику электронных сертификатов и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Помимо этого, Мишустин подписал постановление о формировании и утверждении перечней товаров, работ и услуг, которые можно получать по электронному сертификату. Ответственность за федеральный сегмент возложат на Минздрав и Минтруд, а за региональный — на местные власти.