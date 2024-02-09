Власть 09 февраля 2024, 10:18 Интервью Путина американскому журналисту назвали в Турции хорошим прецедентом Турецкий аналитик Эрим: Путин проявил уверенность, дав интервью Карлсону РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин проявил доверие и уверенность, дав интервью американскому журналисту, а Такер Карлсон провел отличную работу, внимательно выслушав его. Сам факт того, что встреча состоялась, станет хорошим прецедентом, заявил в X (бывшем Twitter) турецкий политический аналитик Юсуф Эрим.

«Сам факт того, что интервью состоялось, что у Такера хватило смелости опубликовать его, несмотря на огромное политическое давление, что Путин проявил доверие и уверенность, чтобы принять его, и что соцсеть Х показал его в эфире, возможно, даже более значим, чем все сказанное», — заявил он.

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Юсуф Эрим заявил, что Такер Карлсон проделал отличную работу. По его словам, журналист вел себя уважительно, не перебивал собеседника, просил разъяснений, пытался договориться об освобождении гражданина США. Турецкий аналитик выразил надежду на то, что это интервью станет прецедентом, положительно скажется на дипломатии, работе СМИ и соцсетей.

Его коллега из Аргентины политолог Алехандро Пачилья заявил, что работа Такера Карлсона позволит людям на Западе по-другому взглянуть на украинский конфликт. По его мнению, журналист в интервью с Владимиром Путиным представил реальную точку зрения на произошедшее.