Уже на следующей неделе власти Москвы решат о следующем этапе снятия ограничений в столице. Интервал между этапами составляет около недели.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней. В понедельник (1 июня — прим. ред.) мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — рассказал он.

Он отметил, что столичные власти видят, что положительная динамика сохраняется. Заболевших жителей выявляется меньше и сокращается количество летальных исходов.

Он подчеркнул, что принять более серьезные решения по движению вперед можно будет на следующей неделе. При этом Собянин отметил, что жители Москвы четко соблюдают требования, введенные в городе по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

Ранее Собянин заявил, что большинство ограничений в Москве отменят к 1 июля. Поэтапное снятие начнется 15 июня, подробный график будет готов к понедельнику, 8 июня.