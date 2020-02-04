Интернет не станет отягчающим обстоятельством. Кабмин отклонил идею депутатов

Правительству не понравилось предложение депутатов. Те захотели считать использование интернета и устройств отягчающим обстоятельством при преступлениях. Законопроект отклонили и назвали идею неубедительной.

Авторами проекта закона являются глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кабмин считает, что в пояснительной записке к проекту нет четкой информации о преступлениях с использованием IT-технологий и убедительных доводов, почему они могут быть особо опасными. К тому же, в Уголовном кодексе уже существует ответственность за преступления, во время которых пользовались интернетом.

«В связи с этим предлагаемое законопроектом изменение статьи 63 УК РФ является избыточным», — резюмировала правительственная комиссия.

Ранее депутаты Госдумы рассказали, что хотят внести поправки в Жилищный кодекс и КоАП. Они касаются шумных соседей. В будущем жителей многоквартирных домов могут штрафовать за слишком громкое времяпрепровождение. Речь идет о суммах от пяти до 50 тысяч рублей.