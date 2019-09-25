«Интерфакс»: Лавров обсудил с Зеленским «нормандскую четверку»

Президент Украины и глава МИД России в рамках Генассамблеи ООН обсудили встречу «нормандской четверки». Такие данные привел источник в офисе Владимира Зеленского.

Источник в администрации президента Украины заявил «Интерфаксу», что глава МИД России Сергей Лавров был инициатором разговора с Владимиром Зеленским по поводу встречи в «нормандском формате».

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Политики встретились во время приема от имени президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. На мероприятии присутствовали сам Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

Помимо встречи в «нормандском формате», Зеленский и Лавров пообщались о российско-украинских отношениях.

Попасть на сессию удалось не всем российским дипломатам. В визе отказали главе Комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеув, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИД РФ, среди которых также главный переводчик и руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин.

В Кремле ситуацию с невыдачей виз назвали тревожной и неприемлемой.