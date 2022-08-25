Интерес НАТО к Арктике объяснили наличием российских ледоколов

Военный эксперт Анатолий Матвийчук обсудил с порталом News.ru слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что усиление военной активности России в Северной Атлантике и Арктике является вызовом для Североатлантического Альянса.

Матвийчук объяснил недовольство Столтенберга усилением военной активности России в Арктике тем, что там находится атомный ледокольный флот РФ. Что касается Северной Атлантики, то специалист напомнил, что она всегда был «ареной противостояния».

«Может, вы и ушли где-то в электронике дальше, чем мы, но в Атлантике наши лодки не дадут вам возможности спокойно перебрасывать войска в Европу, и ядерный щит, который мы можем там разместить, будет непреодолимым, и они это прекрасно понимают», — добавил собеседник издания.