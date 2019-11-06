Планы по интеграции России и Белоруссии подготовят к 1 декабря

В Москве 19 ноября состоится заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Там обсудят дорожные карты по интеграции двух стран. Премьер-министры представят их российскому и белорусскому президентам до 1 декабря.

Глава правительства Белоруссии Сергей Румас рассказал журналистам, что в обсуждении 19 ноября с обеих сторон будут участвовать министры, чьи ведомства еще не согласовали позиции, сообщил ТАСС.

«Мы работаем, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — отметил Румас, слова которого привело РИА «Новости».

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«Мы с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] договорились, все время, сколько необходимо, до самой ночи сможем посвятить дорожным картам», — добавил белорусский премьер.

Договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года. Он предполагает интеграцию двух стран в области экономики и других сферах.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос сближения российского и белорусского законодательства до конца года.