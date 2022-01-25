Институт «временной защиты» для беженцев решили создать в России

В России хотят создать новый институт «временной защиты» как одного из видов убежища. Он может оказаться необходимым в ситуациях, подобных исходу украинцев в Россию в 2014 году.

Законопроект подготовили в МВД России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что новый институт станет средством своевременного реагирования на схожие с 2014 годом ситуации. Под ним понимают «экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России».

Необходимость подготовки такого документа назрела как раз после украинского кризиса. Тогда российским властям пришлось принимать меры по регулированию массового исхода иностранцев из-за внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания.

Порядок предоставления временной защиты и ее прекращение, как и источники и методы финансирования связанных с этим расходов будет определять правительство РФ в соответствии с федеральным законом о беженцах.

У находящихся под временной защитой останется право на получение другого убежища в установленном порядке.