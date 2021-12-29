Институт прекращения гражданства введут в РФ

В России вместо отмены решений о выдаче гражданства будет введен институт о его прекращении. Это подразумевает законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Перечень преступлений, совершение которых может быть чревато лишением гражданства для тех, кто получил его не по факту рождения в РФ, планируется расширить. В перечень вошли преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства и преступления, связанные с оборотом наркотиков и психотропных препаратов.

Полномочия по решениям в случае добровольного желания выйти из гражданства РФ будут переданы от главы государства к Министерству внутренних дел. В документе указано, что это обеспечит применение единого механизма по отказу от гражданства в связи с волеизъявлением самого человека. А вопросами лишения гражданства людей, которые находятся за границей, продолжит заниматься Министерство иностранных дел.

Президент также получит расширенные полномочия по определению категории людей, имеющих право на упрощенное получение гражданства.