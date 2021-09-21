Институт IТ-омбудсмена появится в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена. Это должно поспособствовать развитию индустрии, а также привлечению на работу высокоспециализированных сотрудников. Заявление опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере. Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных Open-source альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере», — заявил премьер.

Он добавил, что российские разработки будут продвигаться за рубеж. Также продолжит развиваться отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов промышленности.

Мишустин уверен, что в связи с институтом IT-омбудсмена в страну не только приедут высококлассные специалисты, но и вернутся те, кто ранее уехал работать в другие страны.

Правительство намерено увеличить долю IT-сектора в ВВП в два раза. За три-четыре года оно должно достигнуть 2%. Реализовать этот план планируется с помощью налоговых льгот.