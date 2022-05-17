Instagram* могут разблокировать в России. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России на брифинге. Его слова процитировал ТАСС.

Журналисты спросили Пескова о возможном восстановлении полноценной работы Instagram* в России

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — сказал он.

Пресс-атташе президента России подчеркнул, что Meta** запрещена в России на законных основаниях. Он напомнил, что представители корпорации не согласились удалить публикации с призывами к экстремизму. По словам Пескова, Meta** на протяжении нескольких лет отказывались выполнять требования российских ведомств.

Кроме того, представители компании не подчинились закону «О приземлении». Документ предписывал иностранным компаниям открыть офис в России. Meta** не выполнила и эти предписания.

«Поэтому, если соблюдать законы РФ, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — подытожил Песков.

*Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.

**Metа — корпорация, признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.