Instagram могут разблокировать в России
Песков допустил разблокировку Instagram в России
Instagram* могут разблокировать в России. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России на брифинге. Его слова процитировал ТАСС.
Журналисты спросили Пескова о возможном восстановлении полноценной работы Instagram* в России
«Честно говоря, я бы этого не исключал», — сказал он.
Пресс-атташе президента России подчеркнул, что Meta** запрещена в России на законных основаниях. Он напомнил, что представители корпорации не согласились удалить публикации с призывами к экстремизму. По словам Пескова, Meta** на протяжении нескольких лет отказывались выполнять требования российских ведомств.
Кроме того, представители компании не подчинились закону «О приземлении». Документ предписывал иностранным компаниям открыть офис в России. Meta** не выполнила и эти предписания.
«Поэтому, если соблюдать законы РФ, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — подытожил Песков.
*Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.
**Metа — корпорация, признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.