Власть 18 апреля 2023, 09:56 Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновили после возврата Украины к соблюдению правил — МИД Дипломат Ильичев: суда с зерном стали досматривать после прекращения нарушений Украиной РИА «Новости»

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Досмотры судов в рамках зерновой сделки возобновили после того, как украинская сторона перестала нарушать правила. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в комментарии РИА «Новости».

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались», — рассказал он.

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По его словам, позже Украина поняла, что «нахрапом не пройдешь», и вновь начала соблюдать все правила. Ильчев заметил, что суда не проверялись всего лишь один день.

«(Сейчас — прим. ред.) инспекции идут, как записано в стандартах процедуры», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что ежедневно могут проверять около пяти судов, иногда больше, иногда меньше. Все зависит от погоды и от того, насколько экипажи следуют правилам.

Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что на прошлой неделе Совместный координационный центр не смог досмотреть суда в рамках зерновой сделки. МИД России заявил, что инспекция остановилась из-за действий украинской стороны и представителей ООН.