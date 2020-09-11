Иностранцев в России обяжут сдавать отпечатки пальцев

Граждане других стран, находящиеся в России больше 30 дней, будут обязаны пройти дактилоскопическую процедуру и получить ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу. Эта норма содержится в новой редакции закона о правовом положении иностранцев в РФ.

Концепция проекта была представлена МВД на слушаниях в Общественной палате. По данным газеты «Коммерсант», ведомство также хочет отказаться оn бумажных миграционных карт в пользу электронных. Иностранцам позволят менять цель въезда в страну, и пользоваться порталом Госуслуг для получения необходимых разрешений.

Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что новшество позволит избежать ситуации, когда иностранец не может выехать из-за пандемии. Электронные карты снизят число подделок и сократят время на их проверку.

Казакова напомнила, что о необходимости проведения дактилоскопической процедуры в МВД говорят уже довольно давно. Установка соответствующей аппаратуры в пунктах пограничного контроля требует дополнительных средств, поэтому граждан других стран обяжут сдавать отпечатки пальцев самостоятельно. Это позволит пресечь попадание в страну преступников.

В связи со сложной демографической ситуацией государственная миграционная политика должна быть либерализована. Об этом говорил президент России Владимир Путин.

Ежегодно в Россию въезжает 17 миллионов иностранцев. В январе–июле текущего года на миграционный учет были поставлены шесть миллионов человек, оформлены 707 тысяч патентов на работу, 75 тысяч разрешений на временное проживание и 145,7 видов на жительство. За шесть месяцев 2020 года российское гражданство получили 300 тысяч иностранцев.

На днях российский президент подписал указ, позволяющий гражданам других государств, имеющим в собственности недвижимость в РФ, регистрировать у себя мигрантов.