Иностранцев без виз могут обязать проходить в России медосмотр

Такие меры коснутся иностранцев, которые прибывают в Россию без визы и находятся на территории страны длительный срок, то есть более 30 дней. Им предстоит дактилоскопическая регистрация, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Постановление занесено в перечень мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Внести изменения планируется в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ», «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Сейчас медосвидетельствование проходят только иностранцы, получающие временный вид на жительство и патент для работы.

По последним данным, в России выявлено 335 882 случая заражения коронавирусом, 3388 пациентов умерли, 107 936 — выздоровели.