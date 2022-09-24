Иностранцам рассказали, как получить гражданство России по упрощенной процедуре | 360°

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Иностранцам рассказали, как получить гражданство России по упрощенной процедуре

Путин утвердил упрощенное получение гражданства для служащих в армии России иностранцев

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В России разработали закон, позволяющий иностранцам — военнослужащим армии страны получить гражданство по упрощенной схеме. Его подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте официального портала правовой информации.

Под его действие подпадают иностранцы, заключившие контракт с ВС России на срок не менее одного года. Они смогут получить гражданство без этапа оформления вида на жительство (ВНЖ). Поправки внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

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Иностранцы-контрактники смогут также не соблюдать условие о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ для дальнейшего предоставления гражданства.

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Также 24 сентября Путин подписал закон о наказании за мародерство. Он предусматривает лишение свободы злоумышленника на срок до 15 лет. Об этом сообщил RT.

Кроме того, российский лидер утвердил нормативы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

Законы

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