Иностранцам предложили запретить услуги суррогатного материнства

Законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, поддержали профильные комитеты Госдумы. Документ направлен в правительство РФ.

Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова, которая входит в рабочую группу по разработке законопроекта.

Законопроект поддержали комитет по вопросам семьи, женщин и детей, комитет по охране здоровья, комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также комитет по безопасности и противодействию коррупции.

«В настоящее время получены замечания, не касающиеся основных концептуальных вопросов, с учетом того, что большинство стран запретили или существенно ограничили суррогатное материнство», — привел слова Павловой ТАСС.

Законопроект направлен в правительство России для заключения.

«Мы надеемся, что совокупная позиция комитетов Государственной думы, Совета Федерации и чаяния большинства граждан, которые надеются на скорейшее принятие законопроекта, будут услышаны правительством РФ, Минздравом РФ, которые займут конструктивную позицию и поддержат так нужный стране закон», — заявила Павлова.

Депутаты предложили дополнить закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» нормой, согласно которой только лица с гражданством РФ или видом на жительство в РФ вправе воспользоваться услугами суррогатного материнства. К тому же это должны быть мужчина и женщина, состоящие в браке, в возрасте не старше 55 лет и не младше 25. Обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после заключения брака.

Обратиться к услугам суррогатной матери можно, только если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей, говорится в законопроекте.