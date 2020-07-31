Иностранцам будут выдавать электронные визы для краткосрочных поездок в Россию

Иностранцы, которые собираются приехать в Россию в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях, смогут получить универсальную единую электронную однократную визу. Документ относится к самостоятельной категории точно так же, как дипломатическая, служебная, обыкновенная, транзитная виза и виза временно проживающего лица.

Документ будет оформляться как однократная виза на срок до 60 дней с разрешением на пребывание в стране до 16 дней. Также правительством будет установлен список иностранных граждан, въезжающих в страну с деловым, гостевым визитом, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также в качестве туристов.

Электронная виза будет оформляться по решению МИД, которое будет принято после предоставления иностранцем заявления, заполненного на специальном сайте. Документ будет подготовлен в срок не более четырех дней.

Кроме этого, иностранным гражданам по постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, необходимо при себе иметь справку с отрицательными тестами на COVID-19.