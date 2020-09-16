Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну

Состоящие в близком родстве с россиянами иностранцы смогут оформлять въездные визы в упрощенном порядке со сроком до одного года. С таким заявлением на заседании правительства России выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и порядок пребывания на территории России близких родственников наших граждан», — привел слова Мишустина ТАСС.

Премьер отметил, что теперь для получения долгосрочной визы достаточно письменного заявления от гражданина России, чей близкий родственник-иностранец хочет приехать в гости. Кроме того, из закона уберут норму, по которой гражданам других государств приходилось каждые три месяца выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы.

Как отметила «Газета.ru», новая норма коснется супругов, родителей, детей, братьев, сестер, дедушек и бабушек, а также внуков, которые имеют гражданство другого государства.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном въезде иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа. Газета «Известия» напомнила, что в правительстве это объяснили повышением туристической привлекательности регионов.