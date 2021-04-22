Иностранным инвесторам хотят упростить получение «золотых паспортов»

На ближайшем заседании правительства России рассмотрят вопрос упрощения получения вида на жительство в РФ зарубежными инвесторами. Кабмин также изучит проекты поправок в законодательные акты о реформировании институтов развития, беспилотной авиации и национальной платежной системы.

Анонс материалов к заседанию правительства РФ опубликовали на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством РФ, а также членам его семьи получить вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание», — сказано в тексте пояснительной записки.

Если законопроект будет одобрен правительством, его рассмотрит Госдума.

В нижней палате парламента в целом инициативу «золотых паспортов» одобряют. Но предлагают разработать механизм проверки иностранцев на отсутствие связей с криминалом.