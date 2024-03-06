Власть 06 марта 2024, 22:25 Иностранный студент признался, что хочет быть сыном Путина из Африки Студент из Африки на ВФМ признался Путину, что хочет быть его сыном Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Глава государства пообщался с иностранными студентами, фрагмент беседы перед церемонией закрытия опубликовали на официальном сайте Кремля.

Во время беседы один из иностранных студентов, Дебис Оган Прило из Уганды, заявил российскому президенту, что хотел бы быть его сыном из Африки.

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«Что я могу сказать Вам, сынок», — с юмором отреагировал Путин.

Египетского студента российский лидер поприветствовал по-арабски. Юноша поздоровался с президентом на своем языке и был очень удивлен, когда Путин ему ответил на том же языке. Египтянин по-русски сказал «Спасибо».

На церемонии закрытия президент отметил, что теперь вся Россия — друг тех, кто присутствует на фестивале. Он пожелал участникам удачи и заявил, что «будущее уже началось».