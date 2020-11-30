Власти опровергли отчисление иностранных студентов из-за COVID-19

Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд университетов в регионах переведены на удаленное обучение. При этом в ведомство «не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях», сказано в сообщении.

Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи Минобрнауки России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, сообщил, что «количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября студентов как в прошлом году, так и в этом примерно одинаковое». Разница, по его словам, составляет «несколько десятков» студентов, «что, в общем-то [находится] в пределах погрешности».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что «иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, потому что их нет на занятиях». А присутствовать иностранцы не могут из-за закрытых границ.

Также, по данным паблика, две тысячи учащихся обратились к правительству России с просьбой «вернуть их в нашу страну» для очного обучения.