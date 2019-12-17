Иностранные СМИ приравняют к отечественным по уровню штрафов

Поправки предлагается внести в статью 3.5 («Административный штраф») и статью 5.11 («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»). В «Единой России» инициативу уже поддержали.

Авторы законопроекта предложили увеличить размер штрафов. В случае нарушения закона иностранные СМИ должны будут выплачивать в качестве штрафа как минимум 2,25 миллиона рублей. Для граждан штраф сейчас составляет до 1,5 тысячи рублей, а может возрасти до 110-170 тысяч. Должностные лица по действующему КоАП платят максимум три тысячи рублей. В случае принятия поправок их штрафы увеличатся до 2,25-3,5 миллиона рублей. Максимальный штраф для юридических лиц в данный момент составляет 30 тысяч рублей. Новый документ устанавливает для них санкции в размере 4% от оборота.

На данный момент российские законы запрещают проведение предвыборной агитации для международных организаций, юрлиц и иностранных граждан, однако штрафы за нарушения для них незначительны. По мнению Шхагошева и Пискарева, это «представляет собой определенную угрозу безопасности страны».