ИноСМИ заставят платить за нарушение дня тишины в России

Депутаты Госдумы предложили штрафовать иностранные СМИ, если те лезут в дела России во время выборов. Суммы немаленькие — от 2,3 до 3,5 миллиона рублей. Пока отдельного наказания для журналистов, работающих на зарубежные издания, нет.

За нарушения и агитацию во время дня тишины в России иностранных журналистов планируют штрафовать. Для обычных людей административное наказание составляет от одной до 2,5 тысячи рублей, а для представителей зарубежной прессы подскочат в тысячу раз — до 2,3-3,5 миллиона рублей, передают «Известия».

Поправки планируют внести в несколько федеральных законов, включая документ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В законе появится пункт «иностранные СМИ».

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Поправки внесут и в статью «О проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом». Здесь штраф для юрлиц увеличится до 2,5 миллиона рублей или 4% от суммы выручки компании за год, передает Ura.ru.

В Госдуме собираются как можно быстрее принять новый законопроект, успев это сделать до конца расследования деятельности «Медузы», «Русской службы Би-Би-Си», «Радио Свободы», «МБХ-Медиа» и «Голоса Америки». Эти СМИ, по мнению комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в российские дела, нарушили день тишины.