Иноагентов захотели ограничить в сборе денег для политики

Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что выполняющим функции иностранного агента некоммерческим организациям нужно запретить собирать деньги на некоторые цели. С таким предложением он обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

Копия письма оказалась в распоряжении RT. Федоров в своем послании отметил, что за последние годы прокуратура нашла десятки организаций с иностранным финансированием, которые занимаются в России политической деятельностью. При этом они, как и другие некоммерческие структуры, могут собирать пожертвования.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части введения запрета некоммерческим организациям, признанным выполняющими функции иностранных агентов, вести сбор пожертвований на территории России на организационные нужды своей деятельности», — написал депутат.

В то же время он считает, что таким организациям надо оставить возможность собирать деньги на благотворительность, связанную с оказанием медицинской помощи социально-психологической реабилитации».

Ранее в Госдуме выступили с инициативой запретить главам некоммерческих организаций (иноагентов) создавать политические партии.

Недавно стало известно, что российские депутаты рассмотрят закон об отмене транспортного налога.