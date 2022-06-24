Иноагентам запретят заниматься творчеством за счет бюджета

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил ко второму чтению проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Среди поправок есть предложение запретить лицам, объявленным иноагентами, заниматься творческой деятельностью за счет бюджета — авторство поправки принадлежит депутату, председателю комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской. Свое мнение депутат выразила в статье для «Парламентской газеты».

Если поправку примут, признанные иноагентами лица не смогут заниматься творческой деятельностью за счет бюджета — например, актеры и режиссеры не смогут работать в государственных театрах, художники не будут иметь права выставляться в государственных галереях и так далее. По мнению депутата, такие изменения в закон об иноагентах следовало внести давно.