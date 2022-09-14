Иноагентам пригрозили уголовными делами за отказ от выполнения норм закона | 360°

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Иноагентам пригрозили уголовными делами за отказ от выполнения норм закона

Депутат Пискарев: законопроект об уголовном наказании иноагентов поддержали кабмин и ВС

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Ответственность за нарушение нормы закона об иностранных агентах ужесточат. Соответствующий законопроект поддержали в Верховном суде и правительстве. Как сообщил ТАСС, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев.

Он пояснил, что речь идет об уголовном преследовании лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами, если они не выполняют возложенные на них требования и обязательства.

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«Мы получили отзывы по проекту об иноагентах, [речь про их] неисполнение обязательств и обязанностей. Верховный суд вообще без замечаний [поддержал], правительство поддерживает, но с учетом некоторых замечаний», — заявил Пискарев.

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В июле этого года законодательные нормы об иностранных агентах объединили в один документ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным новый федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», предусматривает создание единого реестра иностранных агентов вместо четырех. Закон вступит в силу 1 декабря.

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